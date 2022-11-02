Kurt sürüsü kaplıcaya ındı

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'ndeki Budaklı Kaplıcası'nda kurt sürüsü paniği yaşandı. Şifa bulmak için kaplıcaya giren bir grup arkadaş, zifiri karanlıkta yüzerken bir anda beliren kurt sürüsüyle korku dolu anlar yaşadı. Kurt sürüsü karşısında ilk şoku üzerlerinden atan doğa gözlemcisi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ve ekip arkadaşı Vehbi Güngör, ellerindeki el fenerleri ve aydınlatma cihazlarıyla kurtların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Sayıları 5'i bulan kurtların kaplıcaya inmek istemeleri ve yapılan ışık müdahalesi ile bölgeden kaçarak uzaklaşmaları ise saniye saniye kayıt altına alındı. Önen, "Kaplıca yöresinin bulunduğu büyük sazlık ve çevresindeki orman on binlerce evcil manda ile tavşan, tilki, domuz, vaşak ve kurt gibi pek çok vahşi canlıyı bünyesinde barındıran doğal tabiat alanıdır" dedi. Bölgede görülen kahverengi kurtların çok hızlı ve tehlikeli olduğunu dile getiren Önen, "Kurt sürüsü pek çok defa sürülerden koyun kaçırdı. Şans eseri tam o anda orada olmamızla muhtemel bir kurt saldırısının da önüne geçilmiş oldu" diye konuştu. İHA