Haberler Yaşam Haberleri Kurt sürüsü kaplıcaya ındı
Giriş Tarihi: 3.11.2022

Kurt sürüsü kaplıcaya ındı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Budaklı Kaplıcası’na giden vatandaşlar, kurtlarla karşılaştı. Doğa gözlemcisi Cihan Önen ve arkadaşı, el fenerleriyle kurt sürüsünü bölgeden uzaklaştırdı

Kurt sürüsü kaplıcaya ındı
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'ndeki Budaklı Kaplıcası'nda kurt sürüsü paniği yaşandı. Şifa bulmak için kaplıcaya giren bir grup arkadaş, zifiri karanlıkta yüzerken bir anda beliren kurt sürüsüyle korku dolu anlar yaşadı. Kurt sürüsü karşısında ilk şoku üzerlerinden atan doğa gözlemcisi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ve ekip arkadaşı Vehbi Güngör, ellerindeki el fenerleri ve aydınlatma cihazlarıyla kurtların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Sayıları 5'i bulan kurtların kaplıcaya inmek istemeleri ve yapılan ışık müdahalesi ile bölgeden kaçarak uzaklaşmaları ise saniye saniye kayıt altına alındı. Önen, "Kaplıca yöresinin bulunduğu büyük sazlık ve çevresindeki orman on binlerce evcil manda ile tavşan, tilki, domuz, vaşak ve kurt gibi pek çok vahşi canlıyı bünyesinde barındıran doğal tabiat alanıdır" dedi. Bölgede görülen kahverengi kurtların çok hızlı ve tehlikeli olduğunu dile getiren Önen, "Kurt sürüsü pek çok defa sürülerden koyun kaçırdı. Şans eseri tam o anda orada olmamızla muhtemel bir kurt saldırısının da önüne geçilmiş oldu" diye konuştu. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ sosyal konut kura çekilişi canlı mı yayımlanacak? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!
KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile KPSS önlisans sonuçları tıkla sorgula ekranı
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ili kapsıyor
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"
SON DAKİKA | Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Dün aradım bugün tahıl koridorunu açtılar
EYT YASASI SON DURUM 3 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!
Asgari ücret zammı 2023 son dakika: 2023 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün mü, ne zaman? 2 Kasım Çarşamba ATV yayın akışı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”
Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurt sürüsü kaplıcaya ındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA