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Giriş Tarihi: 27.5.2025 11:41

Kurtulmuş'tan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı: Hiçbir darbeyi meşru görmedik, asla görmeyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Ülkemizi cuntanın karanlığında boğulduğu bir sürece sokması bakımından 27 Mayıs, bir daha yaşanmaması adına tarihi bir ders niteliğindedir. Bir kez daha tüm kararlılığımızla vurguluyoruz ki hiçbir darbeyi meşru görmedik, asla görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA
Kurtulmuş’tan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı: Hiçbir darbeyi meşru görmedik, asla görmeyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğrudan milletin iradesini hedef alan ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde, demokrasiye yapılan menfur müdahaleyi kınadığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletimizin helal oylarıyla seçerek iş başına getirdiği Başbakan Adnan Menderes ve hükümetinin, bir darbeyle alaşağı edilmesi, hukukun ve insan haklarının hilafında yargılanarak idam edilmeleri ve ülkemizi cuntanın karanlığında boğulduğu bir sürece sokması bakımından 27 Mayıs, bir daha yaşanmaması adına tarihi bir ders niteliğindedir. Bir kez daha tüm kararlılığımızla vurguluyoruz ki hiçbir darbeyi meşru görmedik, asla görmeyeceğiz. 27 Mayıs darbesini bir kez daha telin ediyor, darbenin kurbanları Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz."

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Kurtulmuş'tan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı: Hiçbir darbeyi meşru görmedik, asla görmeyeceğiz
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