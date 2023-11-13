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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Kurtuluş selamı

Kurtuluş selamı
Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Tarihi Tekirdağ Valilik binası önünde düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi. Törende Tekirdağ Valisi Soytürk şeref defterini imzalayarak Milli Mücadele yıllarında önemli mücadeleler verildiğini ifade etti. Vali Soytürk, "Milli Mücadele döneminde milletimiz malını, canını ortaya koyarak bütün imkanlarını seferber edip, İstiklal Savaşı'nı destansı bir zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz bu zaferle ezelden beri hür yaşadığını ve daima hür yaşayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır" dedi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. İHA

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Kurtuluş selamı
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