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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Kuruçeşme çetesinin kanlı sırrı ortaya çıktı

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuruçeşme çetesinin kanlı sırrı ortaya çıktı
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İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de eğlence mekanına düzenlenen ve bir gün önce işe girdiği öğrenilen güvenlik görevlisi Umut Andık'ın yaşamını yitirdiği saldırının ardından başlatılan soruşturma genişletildi. Mekanın sahibinin ilk saldırıyı polise bildirmediği ve "Kurşunladınız da ne oldu?" anlamına gelen alaycı bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Gözaltındaki çete üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda Beyoğlu'nda bir adreste ceset bulunduğu belirlendi. Belirlenen adrese giden polis ekipleri, evde halıya sarılmış halde bir erkek cesediyle karşılaştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kuruçeşme çetesinin kanlı sırrı ortaya çıktı
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