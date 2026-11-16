SON DAKİKA! Kuruçeşme cinayetinde kan donduran tesadüf: Telefondan çıkan görüntü halıya sarılı cesede götürdü!

Oğuzhan Kalkan

CESEDİ GÖMMEK İÇİN KAZMA KÜREK HAZIRLAMIŞLAR

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise cinayetten önce ele geçirilen çalıntı araç oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da Beyoğlu Sütlüce'de şüpheli bir araç buldu. Çalıntı olduğu belirlenen araçta ikiz plakaların yanı sıra kazma, kürek, çizme ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Araçta bulunan malzemelerin incelenmesiyle şüphelilerin bir kişiyi öldürüp gömmek için hazırlık yapmış olabileceği değerlendirildi. Aracın, daha sonra Oğuzhan Kalkan'ın cesedinin bulunduğu adrese yakın bir sokakta ele geçirilmesi dikkat çekti. Polis ekipleri, şüphelilerin cesedi ortadan kaldırmak için hazırlık yaptığını ancak çeşitli nedenlerle bu planı gerçekleştiremediğini değerlendiriyor.