Kuruçeşme’de silahlı saldırı: 24 yaşındaki genç öldü

Olay, bu gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanı önüne motosikletle gelen iki şüpheliden artçı konumunda bulunan kişi, iş yerinin önünde bekleyen Umut Aandık'a silahla ateş açtı. Saldırının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Andık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DRONE DESTEKLİ OPERASYONLA BULUNDULAR

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergâhını takibe aldı. Yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan motosikletin Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğu, motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Polis ekipleri kaçış güzergâhında kapatma çalışması yaparken drone desteğiyle de bölgeyi taradı. Dar alan çalışmaları sonucunda iki şüphelinin saklandığı koru tespit edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından Y.Z. ve M.O., çalıların altına gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. İki şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör