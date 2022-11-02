Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 2 Kasım 2022 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, dördüncü sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her Çarşamba akşamı ekranlarda yerini alan bulunan Kuruluş Osman, ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Hal böyleyken dizinin sevenleri, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ve 2 Kasım 2022 Çarşamba ATV yayın akışı…