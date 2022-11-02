Haberler Yaşam Haberleri Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 2 Kasım 2022 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 2.11.2022 16:51

Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 2 Kasım 2022 ATV yayın akışı

ATV’nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit’in yer aldığı dizi, yeni sezonunda da aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes kesiyor. Çarşamba akşamlarına damgasını vuran yapım, bugün ATV yayın akışında yer almadı. Bu durum karşısında dizinin hayranları, '' Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, 2 Kasım 2022 Çarşamba ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 2 Kasım 2022 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, dördüncü sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her Çarşamba akşamı ekranlarda yerini alan bulunan Kuruluş Osman, ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Hal böyleyken dizinin sevenleri, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ve 2 Kasım 2022 Çarşamba ATV yayın akışı…

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Her çarşamba ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak. Sevilen yapım, bu akşam saat 20:00'da özel bölümüyle ekranlara gelecek.

2 Kasım 2022 Çarşamba akşamı saat 21:30'da Başkan Erdoğan'ın ''Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel'' programı ATV ekranlarından naklen vanlı olarak yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisi, önümüzdeki haftadan itibaren olağan yayın akışına devam edecek.

Buna göre, sevilen dizinin 103. yeni bölümü 9 Kasım 2022 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI | 2 KASIM 2022

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

21:30 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel

23:30 Yalnız Kurt

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Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 2 Kasım 2022 ATV yayın akışı
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