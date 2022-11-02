Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 2 Kasım 2022 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, dördüncü sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her Çarşamba akşamı ekranlarda yerini alan bulunan Kuruluş Osman, ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Hal böyleyken dizinin sevenleri, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ve 2 Kasım 2022 Çarşamba ATV yayın akışı…
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Her çarşamba ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak. Sevilen yapım, bu akşam saat 20:00'da özel bölümüyle ekranlara gelecek.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisi, önümüzdeki haftadan itibaren olağan yayın akışına devam edecek.
Buna göre, sevilen dizinin 103. yeni bölümü 9 Kasım 2022 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI | 2 KASIM 2022
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
21:30 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
23:30 Yalnız Kurt
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