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Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:27

Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir ve tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman İsmihan Sultan gerçek adı ne, tarihte var mı?

ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman dizisindeki İsmihan Sultan karakteri hakkında araştırmalar başladı. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşi olarak tarihte bilinen İsmihan Sultan karakterini Deniz Barut canlandırıyor. Peki; Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir, gerçek adı ve tarihteki yeri nedir? İşte bilgiler.

Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir ve tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman İsmihan Sultan gerçek adı ne, tarihte var mı?

Kuruluş Osman İsmihan Sultan'ın biyografisi ve tarihteki yeri merak edilmeye başlandı. ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen dizide İsmihan Sultanı oyuncu Deniz Barut canlandırıyor. Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. Peki; Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir ve tarihteki yeri nedir? İşte detaylar…

İSMİHAN SULTAN KİMDİR?

Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir. Sokullu Mehmet Paşa'yla iki çocuğu oldu, bunlar Sultanzâde İbrahim Bey ve Gülruh Hanımsultan'dır.

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır. 2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2018–2019/ Avlu

2019 - Hekimoğlu

2020 - Sol Yanım

2021 - Destan

2022 - Kuruluş Osman

FİLMLER

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2018 - Nezih Bir Film

2019 - Sesinde Aşk Var

2020 - Baba Parası

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Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir ve tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman İsmihan Sultan gerçek adı ne, tarihte var mı?
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