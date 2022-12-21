Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir ve tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman İsmihan Sultan gerçek adı ne, tarihte var mı?

Kuruluş Osman İsmihan Sultan'ın biyografisi ve tarihteki yeri merak edilmeye başlandı. ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen dizide İsmihan Sultanı oyuncu Deniz Barut canlandırıyor. Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. Peki; Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir ve tarihteki yeri nedir? İşte detaylar…
İSMİHAN SULTAN KİMDİR?
Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir. Sokullu Mehmet Paşa'yla iki çocuğu oldu, bunlar Sultanzâde İbrahim Bey ve Gülruh Hanımsultan'dır.
DENİZ BARUT KİMDİR?
Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır. 2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.