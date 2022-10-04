Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli mi? 4 Ekim ATV yayın akışı

Kuruluş Osman 4. Sezon ile ekranlara dönmeyi bekeliyor. Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatan tarihi dizi ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam edecek. Her Çarşamba günü ekranlara gelen dizinin bu hafta Çarşamba günü olup olmayacağı Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu sorusu ile yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, yayın tarihi hakkında merak edilenler…