Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim, hangi karakterleri canlandıracaklar? ATV’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni sezon yarın başlıyor!

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ile ekranlardaki yerini alacak. Ezberleri bozacak olan yapım, bu sezon özellikle Bursa ve İstanbul'da geçecek. Kurulan setler ve yapılan animasyonlarla birlikte Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları da ekranlardaki yerini alacak. İŞte ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri...
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BAŞLIYOR
Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak dördüncü sezonunda yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.
Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer
YENİ SEZON YENİ KARAKTERLER
Yeni sezon, yeni karakterleri de barındırıyor. Karakter isimleri şu şekilde:
Kantakuzenos, Olof, Frigg, Bayındır Bey, Öktem Bey, Bengi Hatun, Alçiçek Hatun, Ülgen Hatun, Dan, Erik.
KURULUŞ OSMAN KONUSU
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı…
Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.