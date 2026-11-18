COP31 Başkanı Kurum görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Antalya'da güçlü bir diyalog zemininde uluslararası temaslarımıza devam ediyoruz. Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Sayın Carsten Schneider ile iklim kriziyle mücadelemizi hızlandıracak ortak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Wopke Hoekstra ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Kurum, görüşmeye ilişkin paylaşımında "COP31'de yoğun bir iklim diplomasisi yürütüyoruz. Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Sayın Wopke Hoekstra ile bir araya gelerek küresel iklim gündemini, önümüzdeki döneme dair öncelikleri ve iş birliğimizi güçlendirecek adımları değerlendirdik" mesajını verdi.