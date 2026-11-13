Haberler Yaşam Haberleri ‘Kurumlarımızın tecrübesini Suriye’nin yeniden imar sürecine aktarmaya hazırız”
Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:50

‘Kurumlarımızın tecrübesini Suriye’nin yeniden imar sürecine aktarmaya hazırız”

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 Zirvesi kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Anjarani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
‘Kurumlarımızın tecrübesini Suriye’nin yeniden imar sürecine aktarmaya hazırız
  • ABONE OL

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "COP31'de Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Sayın Muhammed Anjarani ile bir araya geldik. Görüşmemizde; konut üretimi, şehir planlaması, altyapı, çevre yönetimi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi başlıklarında iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. TOKİ, Emlak Konut ve İLBANK başta olmak üzere kurumlarımızın tecrübesini Suriye'nin yeniden imar sürecine aktarmaya hazırız. Dost ve kardeş ülke Suriye ile ilişkilerimizi şehirlerin yeniden inşasından çevrenin korunmasına uzanan güçlü bir iş birliğiyle daha ileri taşımak istiyoruz" mesajını verdi.

#ANTALYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kurumlarımızın tecrübesini Suriye’nin yeniden imar sürecine aktarmaya hazırız”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA