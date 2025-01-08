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Giriş Tarihi: 9.1.2025

Kuş gribinde salgın riskı yok

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Kuş gribinde salgın riskı yok
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salı günü yaptığı açıklamada, kuş gribinin genel nüfusa yönelik riskinin "düşük" olmaya devam ettiğini belirtti. Bu değerlendirme, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) H5N1 virüsünün neden olduğu hastalıktan ilk insan ölümünü bildirmesinin ardından geldi. DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, H5N1 virüsünün "insanlarda dolaşmadığını, ancak kümes hayvanlarına veya süt sığırlarına maruz kalan insanlara geçtiğini" söyleyerek "Sürekli bir sirkülasyon görmüyoruz" dedi. Louisiana'da hastalıktan ölen kişinin 65 yaşın üzerinde olduğunu ve altta yatan tıbbi sorunları bulunduğunu da sözlerine ekledi. Sağlık yetkililerine göre hasta, tavuklara ve yabani kuşlara maruz kalmıştı. Avrupa'da da geçen yılın sonlarına doğru kuş gribi vakaları arttı, ancak sayılar önceki yıllara göre daha düşük kaldı.

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Kuş gribinde salgın riskı yok
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