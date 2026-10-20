Kuşadası’nda inşaat yasağına uymayan firmalara 4 milyon lira ceza!

Bu süre boyunca ekipler tarafından yapılan denetimlerde, inşaat yasağı genelgesine uymayan firmalar hakkında 843 işlem yapılıp, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 36'ıncı maddeleri uyarınca toplam 4 milyon 45 bin 828 lira para cezası kesildi.

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