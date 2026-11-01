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Giriş Tarihi: 1.11.2026 23:21 Son Güncelleme: 1.11.2026 23:23

Kuşadası'nda yağmur kazaya neden oldu: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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İHA
Kuşadası’nda yağmur kazaya neden oldu: 1 ölü
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Kaza, Kuşadası-Söke çevre yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Şahin (30) idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanması ve Şahin'in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#AYDIN #SÖKE
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Kuşadası'nda yağmur kazaya neden oldu: 1 ölü
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