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Giriş Tarihi: 21.4.2022 08:54

Kuşadası'ndan göçmen faciası! Kayıp 5 göçmenden 1'inin cesedine ulaşıldı

DHA
Kuşadası’ndan göçmen faciası! Kayıp 5 göçmenden 1’inin cesedine ulaşıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca geri itilen 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler 36 kişilik grup olarak Sisam Adası yakınlarında botlarının battığını ve Yunan unsurlarınca denizden kurtarılarak 2 can salı içerisinde Türk kara sularına geri itildiklerini belirtti. Bölgede yapılan aramalarda kayıp olan 5 göçmenden 1’inin cesedine ulaşılırken, 4 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı geçen 19 Nisan saat 10.00 sıralarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına 2 can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan 31 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler ifadelerinde 36 kişilik grup olarak Sisam Adası yakınlarında botlarının battığını, Yunan unsurları tarafından denizden kurtarılarak 2 can Salı içeresinde Türk karasularına geri itildiklerini belirtti.

1 GÖÇMENİN CESEDİ BULUNDU, KAYIP 4 KİŞİ İÇİN ARAMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Kaçak göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda kayıp 5 kaçak göçmenin bulunması amacıyla Yunan makamlarına bilgilendirme yapıldı. Dün Kuşadası önlerinde Sahil Güvenlik Botu tarafından bulunan 1 cesedin kayıp olarak aranan kaçak göçmenlerden 1'ine ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerince 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ile kayıp 4 göçmenin bulunması için arama faaliyetleri sürdürülüyor.

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Kuşadası'ndan göçmen faciası! Kayıp 5 göçmenden 1'inin cesedine ulaşıldı
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