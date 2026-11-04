Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

Elma ve kirazın tahtını salladı

Elma ve kirazın masrafından yorulan köylünün halini muhtar Mustafa Kurt tam olarak şöyle özetliyor: "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık ama bu yıl şükür ürün bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi."