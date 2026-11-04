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Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:16

Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

Amasya'da yıllar önce dalında çürümeye terk edilen cennet hurmasının önemi zamanla anlaşıldı. Bakım maliyeti elma ve kiraza göre çok daha az olduğu için üreticilerin de yüzünü güldürmeyi başardı.

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Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!
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Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar pazarı dahi bulunmayan ürün, şimdilerde tüm köyün gidişatını baştan aşağı değiştirdi. Az maliyetle yüksek verim sağlayan bu üretim hamlesi, bölge ekonomisine de can suyu oldu.

Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

30 yıl önce önemi bilinmiyordu

Çiğdemlik köyünde 30 yıl öncesine kadar cennet hurmasının pazarı yoktu ve önemi bilinmiyordu. Bu yüzden kimse toplamıyor, meyveler ağaçta kuşlara yem niyetine bırakılıyordu.

Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

Şimdi köye yolunuz düşerse adım başı hurma ağacı görüyorsunuz. Köydeki 1500 dekarlık tarım arazisinin yarıdan fazlası tamamen hurma ağaçlarına ayrılmış durumda ve her sonbahar köyde yoğun bir hasat mesaisi yaşanıyor.

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Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

Elma ve kirazın tahtını salladı

Elma ve kirazın masrafından yorulan köylünün halini muhtar Mustafa Kurt tam olarak şöyle özetliyor: "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık ama bu yıl şükür ürün bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi."

Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

Bu yıl meyvenin hem kalitesi hem de bereketi oldukça yüksek. Kilosu 20 liradan alıcı bulan hurmalar dalında kalmıyor, pazara indiği gibi hızlıca tükeniyor.

Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

Kurutulursa kazanç üçe katlanacak

Üreticilerin şimdiki en büyük hedefi köye modern bir kurutma tesisi kazandırmak. Meyveyi sadece taze olarak değil, kurutulmuş olarak da piyasaya sürdüklerinde elde edecekleri kazancın şimdikinin tam üç katına çıkması bekleniyor.

Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

Kuş yeminden köyün gözbebeğine...

Yıllar önce değeri bilinmeyip dalında bırakılan cennet hurması, bugün az maliyeti ve yüksek talebiyle Çiğdemlik köyünün en büyük bereketi oldu. Bir zamanlar toplanmayan o meyve, şimdi tüm köyün geleceğini inşa etmeye devam ediyor.

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Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!
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