Kuşlara yem niyetine bırakıyorlardı: Şimdi tüm köyü geçindiriyor!

Çiğdemlik köyünde 30 yıl öncesine kadar cennet hurmasının pazarı yoktu ve önemi bilinmiyordu. Bu yüzden kimse toplamıyor, meyveler ağaçta kuşlara yem niyetine bırakılıyordu.
Elma ve kirazın masrafından yorulan köylünün halini muhtar Mustafa Kurt tam olarak şöyle özetliyor: "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık ama bu yıl şükür ürün bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi."
Bu yıl meyvenin hem kalitesi hem de bereketi oldukça yüksek. Kilosu 20 liradan alıcı bulan hurmalar dalında kalmıyor, pazara indiği gibi hızlıca tükeniyor.
Üreticilerin şimdiki en büyük hedefi köye modern bir kurutma tesisi kazandırmak. Meyveyi sadece taze olarak değil, kurutulmuş olarak da piyasaya sürdüklerinde elde edecekleri kazancın şimdikinin tam üç katına çıkması bekleniyor.
Yıllar önce değeri bilinmeyip dalında bırakılan cennet hurması, bugün az maliyeti ve yüksek talebiyle Çiğdemlik köyünün en büyük bereketi oldu. Bir zamanlar toplanmayan o meyve, şimdi tüm köyün geleceğini inşa etmeye devam ediyor.