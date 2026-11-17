Dekorasyonda artık bütün mobilyaların aynı takımın parçası olması gerekmiyor. Modern bir koltuğun yanında vintage bir sehpa, sade bir salonun içerisinde renkli bir berjer veya farklı dönemlere ait aksesuarlar kullanılabiliyor. Birbirinden farklı parçaların bir araya getirilmesi, evlere daha özgün bir görünüm kazandırıyor.
Bu yaklaşımda önemli olan her eşyanın birbiriyle aynı görünmesi değil, oluşturulan bütünün ev sahibinin zevkini yansıtması oluyor.
Yeni dekorasyon anlayışının dikkat çeken özelliklerinden biri de nostaljik parçaların yeniden değer kazanması. Antika görünümlü mobilyalar, eski ahşap sehpalar, el yapımı aksesuarlar ve geçmişten izler taşıyan dekoratif ürünler modern yaşam alanlarında kendilerine yer buluyor.
Özellikle ikinci el ve vintage mobilyaların değerlendirilmesi, ev dekorasyonunda daha kişisel ve özgün sonuçlar ortaya çıkarıyor. Böylece yeni alınan ürünlerle geçmişten kalan eşyalar aynı yaşam alanında bir araya gelebiliyor.
Uzun süre popüler olan birbirine yakın tonlardan oluşan dekorasyon anlayışının yanında artık daha cesur kombinasyonlar da dikkat çekiyor. Ahşap, taş, metal, cam ve kumaş gibi farklı malzemelerin birlikte kullanılması, yaşam alanlarına hareket katıyor.
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Düz ve tekdüze yüzeyler yerine dokulu kumaşlar, doğal ahşap detaylar, desenli halılar ve dikkat çekici aksesuarlar tercih edilebiliyor. Böylece evlerde daha sıcak ve karakter sahibi bir atmosfer oluşturuluyor
Yeni dekorasyon yaklaşımının temelinde kusursuz görünme çabasından uzaklaşmak bulunuyor. Kullanılan eşyaların yalnızca estetik açıdan değil, işlevsellik ve kişisel anlam bakımından da değer taşıması önem kazanıyor.
Bir seyahatten getirilen obje, yıllardır kullanılan bir aile yadigârı veya farklı bir tasarıma sahip ikinci el mobilya evin dekorasyonunun parçası olabiliyor. Böylece yaşam alanları birbirinin kopyası olmaktan çıkarak kişisel hikâyeleri yansıtan mekânlara dönüşüyor.