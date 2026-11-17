Kusursuz uyum yerine kişisel dokunuşlar

Dekorasyonda artık bütün mobilyaların aynı takımın parçası olması gerekmiyor. Modern bir koltuğun yanında vintage bir sehpa, sade bir salonun içerisinde renkli bir berjer veya farklı dönemlere ait aksesuarlar kullanılabiliyor. Birbirinden farklı parçaların bir araya getirilmesi, evlere daha özgün bir görünüm kazandırıyor.

Bu yaklaşımda önemli olan her eşyanın birbiriyle aynı görünmesi değil, oluşturulan bütünün ev sahibinin zevkini yansıtması oluyor.