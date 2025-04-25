Kütahya deprem son dakika: Balıkesir ve Bursa’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya son depremler listesi

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: PEŞ PEŞE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre sabah 07.23'te meydana gelen, Kütahya Simav merkez üssünde gerçekleşen deprem 4.5 büyüklüğünde kaydedilmişti. Hemen ardından 3.9 büyüklüğünde bir artçı yaşanmıştı.

Saat 10.20 itibarıyla aynı merkez üssünde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İşte, detaylar: