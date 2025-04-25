Kütahya deprem son dakika: Balıkesir ve Bursa’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya son depremler listesi

Kütahya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası Türkiye'nin farklı noktalarından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Artçıların üzerine bu sabah Kütahya Simav'dan haber geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya depremi hakkında bilgiler:
KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: PEŞ PEŞE SALLANDI!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre sabah 07.23'te meydana gelen, Kütahya Simav merkez üssünde gerçekleşen deprem 4.5 büyüklüğünde kaydedilmişti. Hemen ardından 3.9 büyüklüğünde bir artçı yaşanmıştı.
Saat 10.20 itibarıyla aynı merkez üssünde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İşte, detaylar:
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-25
Saat:07:23:44 TSİ
Derinlik:8.81 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ