Haberler Yaşam Haberleri Kütahya deprem son dakika: Balıkesir ve Bursa'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya son depremler listesi
Giriş Tarihi: 25.4.2025 10:36

Kütahya deprem son dakika: Balıkesir ve Bursa'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya son depremler listesi

Bu sabah yaşanan sarsıntının ardından Kütahya'da deprem mi oldu soruları yanıt bulmuş ve AFAD büyüklüğü 4.5 olarak açıklamıştı. Bölgeden son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar Balıkesir, Bursa gibi illerde de hissedildi. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesi verilerine dönülürken merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri araştırılıyor. İşte, Kütahya deprem hakkında merak edilenler:

Kütahya deprem son dakika: Balıkesir ve Bursa’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya son depremler listesi

Kütahya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası Türkiye'nin farklı noktalarından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Artçıların üzerine bu sabah Kütahya Simav'dan haber geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya depremi hakkında bilgiler:

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: PEŞ PEŞE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre sabah 07.23'te meydana gelen, Kütahya Simav merkez üssünde gerçekleşen deprem 4.5 büyüklüğünde kaydedilmişti. Hemen ardından 3.9 büyüklüğünde bir artçı yaşanmıştı.

Saat 10.20 itibarıyla aynı merkez üssünde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İşte, detaylar:

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2025-04-25

Saat:10:20:02 TSİ

Derinlik:12.17 km

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2025-04-25

Saat:07:23:44 TSİ

Derinlik:8.81 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kütahya deprem son dakika: Balıkesir ve Bursa'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya son depremler listesi
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