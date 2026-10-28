Kütahya merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu! 14 milyarlık işlem hacmi tespit edildi: 62 tutuklama

14 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yapılan incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şüpheli işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Bu çerçevede 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.