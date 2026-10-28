Haberler Yaşam Haberleri Kütahya merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu! 14 milyarlık işlem hacmi tespit edildi: 62 tutuklama
Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:27

Kütahya merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu! 14 milyarlık işlem hacmi tespit edildi: 62 tutuklama

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve örgütlü suç soruşturması kapsamında, 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheliden 62’si tutuklandı. MASAK raporunda şüphelilerin işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edildi.

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İHA Yaşam
Kütahya merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu! 14 milyarlık işlem hacmi tespit edildi: 62 tutuklama
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, bu amaçla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

79 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

85 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 79 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

14 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yapılan incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şüpheli işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Bu çerçevede 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

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62 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer yandan, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜTAHYA #BURDUR

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