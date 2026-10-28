Kütahya merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu! 14 milyarlık işlem hacmi tespit edildi: 62 tutuklama

79 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
85 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 79 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
14 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yapılan incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şüpheli işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Bu çerçevede 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.
62 TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer yandan, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.