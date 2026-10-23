Kütahya’da 3 katlı binada yangın: 1 ölü

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan Ramazan Öget, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi kaldırıldı. Öget, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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