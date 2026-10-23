Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü
Giriş Tarihi: 23.10.2026 17:08

Kütahya'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü

Kütahya'da 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da 3 katlı binada yangın: 1 ölü
  • ABONE OL

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan Ramazan Öget, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi kaldırıldı. Öget, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KÜTAHYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA