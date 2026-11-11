Kütahya’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki çocuk 8 bıçak darbesiyle yaralandı

Olay, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. A.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve bacaklarından 8 bıçak darbesi alan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.