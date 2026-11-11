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Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:10

Kütahya’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki çocuk 8 bıçak darbesiyle yaralandı

Kütahya’da meydana gelen olay dehşete düşürdü. 15 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiler tarafından canice 8 defa bıçaklandı. Talihsiz çocuğun tedavisi devam ederken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar…

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Kütahya’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki çocuk 8 bıçak darbesiyle yaralandı
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Olay, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. A.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve bacaklarından 8 bıçak darbesi alan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ÇOCUK DEHŞETİ YAŞADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, olaya karışan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralı A.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı, hastanedeki tedavisi sürdüğü belirtildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya’da dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki çocuk 8 bıçak darbesiyle yaralandı
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