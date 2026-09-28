Kütahya’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, Altıntaş-Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve diğer ekipler sevk edildi.