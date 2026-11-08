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Giriş Tarihi: 08.11.2026 22:18

Kütahya'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Bahadır G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kütahya’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
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Kütahya'da Ali Ö. idaresindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Bahadır G'nin kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Bahadır G, minibüs sürücüsü Ali Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ve Yıldız K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Bahadır G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KÜTAHYA
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Kütahya'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
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