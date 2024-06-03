Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 3.6.2024 03:54

Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

AA
Kütahya’da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA