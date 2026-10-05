Kütahya’da feci kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

1'ÖLÜ 2 YARALI

Otomobil sürücüsü R.E. ile motosikletli Osman Öztürk ve arkasındaki arkadaşı E.N.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.