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Giriş Tarihi: 5.10.2026 16:18

Kütahya'da feci kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Osman Öztürk hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA Yaşam
Kütahya’da feci kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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Kütahya'da öğleden sonra Domaniç-İnegöl kara yolu Durabey köyü kavşağında meydana geldi. R.E. idaresindeki 43 AAS 015 plakalı otomobil ile Osman Öztürk yönetimindeki 43 AIF 976 plakalı motosiklet çarpıştı.

1'ÖLÜ 2 YARALI

Otomobil sürücüsü R.E. ile motosikletli Osman Öztürk ve arkasındaki arkadaşı E.N.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yaralılardan Osman Öztürk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜTAHYA #TAVŞANLI

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Kütahya'da feci kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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