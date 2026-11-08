Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 08.11.2026 22:47

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Kütahya'da üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, Kütahya-Tavşanlı çevre yolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye, İ.C. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle seyyar arabasıyla birlikte yola savrulan satıcı ağır yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, seyyar satıcının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri merhumun kimliğini tespiti için çalışma başlattı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü İ.C. ile araçta yolcu olarak bulunan O.I. da yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

#KÜTAHYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA