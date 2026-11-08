Kütahya’da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Kaza, Kütahya-Tavşanlı çevre yolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye, İ.C. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle seyyar arabasıyla birlikte yola savrulan satıcı ağır yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, seyyar satıcının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri merhumun kimliğini tespiti için çalışma başlattı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü İ.C. ile araçta yolcu olarak bulunan O.I. da yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.