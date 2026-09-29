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Giriş Tarihi: 29.09.2026 21:15 Son Güncelleme: 29.09.2026 21:27

Kütahya’da kan donduran cinayet: 2 çocuk annesi iş yerinde katledildi!

Kütahya'da meydana gelen korkunç olayda 51 yaşındaki 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran, kendi iş yerinde bulunduğu sırada dükkana gelen Salih T., tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Katil zanlısı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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İHA Yaşam
Kütahya’da kan donduran cinayet: 2 çocuk annesi iş yerinde katledildi!
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Alınan bilgiye göre olay, Pirler Mahallesi'nde bulunan tarihi Germiyan Sokak'taki hediyelik eşya satışının yapıldığı dükkanında meydana geldi. İki çocuk annesi 51 yaşındaki Nalan Temelkıran, iş yerinde bulunduğu sırada dükkana gelen Salih T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Temelkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemelerde Temelkıran'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Salih T.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Salih T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Nalan Temelkıran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#KÜTAHYA

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Kütahya’da kan donduran cinayet: 2 çocuk annesi iş yerinde katledildi!
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