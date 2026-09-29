Kütahya’da kan donduran cinayet: 2 çocuk annesi iş yerinde katledildi!

Yapılan ilk incelemelerde Temelkıran'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Salih T.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.