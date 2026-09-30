Kütahya'da kan donduran esnaf cinayeti! Kadın esnafı bıçaklayan katilden skandal "büyü" iddiası

CANİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından kaçan Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki evinden kaçmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Topsakal'ın, cinayeti itiraf ederek, "Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti. Sinirlendim, gittim bıçakladım" dediği belirtildi.