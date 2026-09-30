Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da kan donduran esnaf cinayeti! Kadın esnafı bıçaklayan katilden skandal 'büyü' iddiası
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:40

Kütahya'da kan donduran esnaf cinayeti! Kadın esnafı bıçaklayan katilden skandal "büyü" iddiası

Kütahya'da hediyelik eşya dükkanı işleten 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran’ı (51) bıçaklayıp öldüren Salih Topsakal (68), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheli Topsakal’ın ifadesinde, “Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti. Sinirlendim, gittim bıçakladım” dediği belirtildi.

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DHA Yaşam
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Kütahya Pirler Mahallesi Germiyan Sokak'ta hediyelik eşya dükkanı işleten Nalan Temelkıran, dün iş yerine gelen Salih Topsakal tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

CANİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından kaçan Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki evinden kaçmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Topsakal'ın, cinayeti itiraf ederek, "Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti. Sinirlendim, gittim bıçakladım" dediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde işlemleri tamamlanan Salih Topsakal, adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Salih Topsakal'ın gözaltına alınan eşi ve kızı ile öldürülen Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya'da kan donduran esnaf cinayeti! Kadın esnafı bıçaklayan katilden skandal "büyü" iddiası
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