Kütahya’da kız kavgasında kan aktı!

İkili arasındaki arbedede K.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaralanan K.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaçan silahlı saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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