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Giriş Tarihi: 21.10.2026 19:29

Kütahya’da kız kavgasında kan aktı!

Kütahya'da iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle kavga çıktı. Olayda, 23 yaşındaki şahıs pompalı tüfekle vurulurken, Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA Yaşam
Kütahya’da kız kavgasında kan aktı!
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Olay, Börekçiler Mahallesi Ahi Erbasan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden 'kız meselesi' nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen K.Ö. ile kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli arasında karşılaştıkları caddede tartışma çıktı.

İkili arasındaki arbedede K.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaralanan K.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaçan silahlı saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#KÜTAHYA

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Kütahya’da kız kavgasında kan aktı!
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