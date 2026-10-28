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Giriş Tarihi: 28.10.2026 19:58

Kütahya’da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kütahya’da hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yolcu treninin çarptığı 18 yaşındaki Mevlüt Eren Aslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti
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Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'taki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Mevlüt Eren Aslan'a, İzmir-Eskişehir seferini yapan 32011 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aslan, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından yolcu treni için yedek makinist çağrıldı. Kütahya'da inecek yolcuların tahliye edilmesinin ardından tren, yeni makinistle seferine devam etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KÜTAHYA
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