Kütahya’da yasa dışı bahse ağır darbe! 62 şüpheli tutuklandı

Kütahya merkezli yürütülen ve 5 ili kapsayan geniş çaplı operasyon için 23 Ekim tarihinde harekete geçildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda Kütahya tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonuna imza atıldı.

79 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 79 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 2 şüphelinin halihazırda başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, firari konumdaki 4 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

MASAK RAPORU KORKUNÇ BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ: 15 MİLYAR TL'LİK DEV HACİM

Soruşturmanın mali boyutunu mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, vurgunun devasa boyutunu gözler önüne serdi. Rapor verilerine göre, şüphelilerin hesaplarında tam 14 Milyar 928 Milyon 530 Bin TL tutarında şüpheli işlem hacmi gerçekleştiği tespit edildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda ise çeteye ait 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

62 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 62'si tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör