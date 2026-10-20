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Giriş Tarihi: 20.10.2026 00:23

Kutluhan Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Kutluhan Taşkın atandı. Atama kararının ardından Taşkın'ın eğitim hayatı, mesleki geçmişi ve kamu yönetiminde üstlendiği görevler merak konusu oldu. Kutluhan Taşkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen biyografi bilgileri.

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Kutluhan Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yapılan atamanın ardından Kutluhan Taşkın'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Taşkın'ın yaşı, memleketi ve eğitim geçmişi araştırılıyor. İşte Kutluhan Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları.

KUTLUHAN TAŞKIM KİMDİR?

1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 2007-2009 döneminde Cornell Üniversitesi (ABD) kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.

2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürmüştür.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

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