Kutsal topraklarla dolandırdılar! Bin 230 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; şirket yöneticisi Ümit Sekmen beraberindeki Yağmur Sekmen ve Bilal Emin Sekmen, kutsal topraklara ziyaret hayali kuran vatandaşlardan 20 günlük Umre turları için kişi başı bin ila 3 bin 600 dolar arasında değişen ücretler topladı. Ancak Umre vakti yaklaştığında Suudi Arabistan'ın vize kısıtlamaları veya havayolu sorunları gibi bahaneler öne sürülerek seyahatler sürekli ertelendi.

"HATLARI KIRIN, DÜKKANLARI BOŞALTIN"

Sosyal medyada firma ile ilgili sıkıntılar olduğunu görüp telefonla da firmaya ulaşamayan mağdurlar, acentenin Çekmeköy'deki merkezine gittiklerinde ofisin boşaltıldığını ve çalışanlara "Hatları kırın, dükkanları boşaltın" talimatı verildiğini öğrendi.

10 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Toplamda 10 milyon TL dolandırılan 82 mağdurun şikayeti üzerine tur şirketini yöneten Ümit Sekmen, şirket sahibi Yağmur Sekmen ve suça iştirak eden Bilal Emin Sekmen hakkında soruşturma başlatıldı. şüphelilerden Ümit Sekmen yurt dışı dönüşünde tutuklanırken, Yağmur Sekmen ve Bilal Emin Sekmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇU SUUDİ ARABİSTAN'A ATTI

Savcılıkta ifade veren şüpheli Ümit Sekmen; Suudi Arabistan'ın turizm vizesiyle Hac ve Umre ziyaretlerini kabul etmeyeceğini açıklaması nedeniyle 3-4-5 Nisan tarihli grupların bilet ve konaklama hizmetleri önceden satın alınmış olmasına rağmen kısıtlama yaşandığını, müşterilerin mağdur olmaması adına bir protokol hazırlayarak erteleme veya para iadesi taleplerini karşıladıklarını ve dolandırıcılık kastının olmadığını öne sürdü.

BİN 230 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede; şüphelilerin 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar, suçun örgütlü işlenmesi nedeniyle yarı oranında artırılarak 15 yıla kadar her mağdur için ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerin toplamda bin 230'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame gönderildiği ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.