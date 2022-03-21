Kutup Ayıları Nerede Yaşar? Beyaz Kutup Ayıları Hangi Kutupta Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?

Kutup ayılarının birçok ilginç özelliği bulunuyor. Örneğin; kutup ayılarının ayaklarıyla iletişim kurduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca, son derece mükemmel bir yüzücü olan kutup ayıları, hiç dinlenmeden dokuz gün boyunca yüzme kabiliyetine sahiptir. Bu ve bunun gibi birçok kutup ayısı özellikleri ve yaşamlarıyla alakalı konuya bu yazımızda değiniyoruz.

Kutup Ayılarının Özellikleri Nelerdir?

Kutup ayıları ayıgiller familyasının bir üyesidir. Kutup ayıları, Kalın katmanlı kürkü ile soğuktan etkilenmezler. Ayrıca, bu kürkleri sayesinde hiç ıslanmazlar. Kutup ayıları kar körlüğü yaşamazlar Çünkü, doğuştan üç göz kapağına sahiptir.

Kutup ayılarının tüylerini beyaz olarak bilsek de, aslında onların tüyleri saydamdır. Renk geçişlerinden ve yaşadıkları yerin ambiyansından bizler onları beyaz renkli olarak görürüz. Kutup ayıları çok iyi bir avcı olmasının yanı sıra saklanma konusunda da oldukça beceriklidirler. Hem karada hem de suda oldukça çevik bir şekilde avlanabilirler.

Genelde ayıların hem etçil hem de otçul olduğunu biliriz. Ancak kutup ayıları, sadece etçillerdir. Hiçbir şekilde ot ve türevi yiyecekleri yemezler. Çoğunluk olarak fok balığı yemeyi severler. Fok balığı avı konusunda da muhteşem başarıları vardır.

Fok balıklarının soluklandığı deliklere gizlice saklanırlar ve onları beklemedikleri anda kolaylıkla avlarlar. Hatta sırf fok balığı yeme zevkleri için kilometrelerce yol yapabilirler. Kutup ayıları, ısırma becerisi en yüksek hayvandır.

Bir aslan ya da çitadan bile daha güçlü bir ısırığa sahiptir. Bu özellikleriyle süper yırtıcı kategorisinde yer almaktadırlar. Bu yeme zevklerinin yanında kutup ayıları, hiçbir zaman su içme ihtiyacı duymazlar. Çünkü, H2o ihtiyaçlarını yağ yakımı sırasında vücutlarında gerçekleşen kimyasal tepkime sayesinde karşılarlar.

Kutup ayıları aynı zamanda, 800-900 kilo ağırlığa ve 2.6 metre uzunluğa sahip olabilmesiyle yaşayan en büyük kara hayvanı olarak da sınıflandırılmıştır. Kutup ayılarının kutup bölgesinde, buzların üstünde hiç kaymadan hareket edebilmelerinin nedeni ise; ayak tabanlarının adeta deri kaplı yastıklardan ve kaba tüylerden oluşmasıdır. Kutup ayılarını diğer ayılardan ayıran bir diğer özelliği de kış uykusuna yatmamalarıdır.

Kutup Ayıları Nerede Yaşar?

Kutup ayılarının büyük bir çoğunluğu kuzey kutbunda yaşarlar. Güney kutbunda ise sadece belli buz kütleleri üzerinde yaşam sürerler. Kutup ayıları en çok, kuzey ve batı Alaska, Kanada Kutup Adaları, Grönland, Svalbard, kuzey ve orta Sibirya bölgelerinde hayatlarını sürdürürler.

Kutup ayıları, dünyamızda süregelmekte olan küresel ısınma nedeniyle nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Kutup ayılarının neslinin 50-100 yıl aralığında tükeneceği uzmanlar tarafından düşünülmektedir. Güney kutbunda yaşamamalarının en büyük nedeni aslında budur. Güney kutbunda yaşanan küresel ısınma nedeniyle sayıları hızla azalan kutup ayılarının, günümüzde sayılarının, kuzey kutbunda 20 bin civarında olduğu tespit edilmiştir.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) bu konuda bazı çalışmalar yapmış ve kutup ayılarının iklim değişikliğinin sona ermemesi durumunda önümüzdeki yüzyıl boyunca kutup ayılarının nesillerinin tükeneceğini açıklamışlardır. Ayrıca, WWF hayvanları koruma kuruluşu da kutup ayılarının yaşam alanlarını tespit ederek bölgeleri koruma altına alma çalışmaları yapmaktadır.