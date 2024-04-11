Kütüphanelerde dijital dönüşüm

Kütüphaneler, geleneksel olarak kitapların ve diğer basılı kaynakların bulunduğu mekanlar olarak bilinirken, dijital dönüşümle birlikte kütüphane kullanımı da önemli bir değişim geçiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) son verilerine göre, kütüphanelerin dijital kaynaklara erişim imkanları genişliyor ve bu kaynaklara olan talep artıyor.Son beş yıl içinde Türkiye genelinde kütüphanelere gelen ziyaretçi sayısında yüzde 20'ye varan bir artış yaşandı. Ancak, bu artışın çoğunluğu fiziksel ziyaretlerden ziyade dijital platformlarda gerçekleşti. Geleneksel alışkanlıkların yanı sıra, kütüphanelerin dijital kaynaklara erişim imkanları sunması, özellikle gençler için cazip hale geliyor. Aynı raporlara göre, son bir yıl içinde dijital kütüphane platformlarına olan üye sayısında yüzde 30'a varan bir artış kaydedildi. Türkiye'deki kütüphaneler, dijital kitaplar, e-dergiler, sesli kitaplar ve diğer çevrimiçi kaynakları sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.Dijital kütüphanelere olan ilginin artmasıyla birlikte, kütüphanelerin teknik altyapılarının güçlendirilmesi ve dijital içeriklerin çeşitlendirilmesi gerekliliği de ortaya çıkıyor. Son bir yıl içinde dijital kütüphane platformlarına eklenen içerik sayısı yüzde 25 yükseldi. Kütüphane sistemlerinin mobil uygulamaları ve çevrimiçi katalogları sayesinde kullanıcılar istedikleri zaman ve yerden dijital kaynaklara erişebiliyor. Mobil uygulamaların indirilme sayısı ise geçen yıl yüzde 40 arttı.