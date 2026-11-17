ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 17 Kasım 2026 tarihli yeni bölümünde günün şanslı ismi Hande oldu. Büyük ikramiye hayaliyle kutularını açtıran yarışmacı, bankacının teklifleri karşısında kritik kararlar verdi. Yarışmanın sona ermesinin ardından Hande'nin ne kadar para kazandığı ve kendi kutusunda hangi ödülün bulunduğu araştırılmaya başlandı.
Var Mısın Yok Musun'un 17 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan Hande kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 425 bin TL'lik teklifi kabul eden Hande, yarışmayı bu ödülle tamamladı.
Var Mısın Yok Musun yarışmasında Hande'nin seçtiği kutudan 1 milyon TL çıktı. Yarışma boyunca farklı kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan Hande, bankanın 425 bin TL'lik teklifini kabul etmişti.
Böylece Hande, 1 milyon TL'lik kutusunu 425 bin TL'ye bankaya satmış oldu.
ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.