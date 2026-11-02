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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Kuvvetli sağanak alarmı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

İstanbul’da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, özelikle çarşamba günü kuvvetli yağış ve rüzgarla birlikte, hava sıcaklığının düşeceğini söyledi

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Kuvvetli sağanak alarmı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
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Türkiye, pastırma sıcaklarına ve güneşli sonbahar günlerine veda etmeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini vurgulayan Tekin, özellikle çarşamba günü kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların da kuvvetleneceğini belirtti. Tekin, İstanbul'da hava sıcaklığının bugün 19, salı 20, çarşamba ise 15-16 dereceye düşeceğini vurguladı.

BAŞKENTTE DURUM
Ankara'da bugün parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını vurgulayan Tekin, başkentte pazartesiyi salıya bağlayan gece saatlerinde yağışların başlayacağını, salı ve çarşamba günleri de aralıklarla yağış görüleceğini ifade etti. Tekin, hava sıcaklığının bugün 19, salı 18, çarşamba ise 16 derece olacağını bildirdi.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini söyledi. Tekin, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağışların etkili olacağını bildirdi. Salı günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların devam edeceğini ifade eden Tekin, çarşamba günü yağışların yurt genelinde etkisini göstereceğini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #İÇ ANADOLU #SAĞANAK
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Kuvvetli sağanak alarmı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
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