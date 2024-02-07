Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcu Çalışma Saatleri 2024 - Hafta İçi Kuyumcular Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor, Hafta Sonu Açık Mı?
Giriş Tarihi: 7.2.2024 14:58 Son Güncelleme: 7.2.2024 14:58

Kuyumcu Çalışma Saatleri 2024 - Hafta İçi Kuyumcular Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor, Hafta Sonu Açık Mı?

Altın ve gümüş gibi materyallerin satıldığı, hem yatırım aracı olarak aldığımız hem de düğün, nişan gibi özel günler için aldığımız altınların satıldığı yer olarak bilinen kuyumcu çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından ilgi gören altın ve önemli diğer eşyaların satıldığı kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kuyumcular kaça kadar açık, hafta sonu açık mı? İşte açılış ve kapanış saatleri!

Kuyumcu Çalışma Saatleri 2024 - Hafta İçi Kuyumcular Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor, Hafta Sonu Açık Mı?

Düğün, nişan, nikah gibi özel günlerde değerli eşyaların satın alındığı yer kuyumculardır. Hal böyle olunca; özellikle yaz dönemine girmemiz ile birlikte düğün sezonunun da açılmasının ardından kuyumcu çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Hafta sonu kuyumcular açık mı, kuyumcular saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. İşte kuyumcu çalışma saatleri 2024!

KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Kuyumcu çalışma saatleri vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle resmi tatillerde açık mı, hafta sonu açık mı gibi pek çok sorunun yanıtı için haberimizin içerisinden kuyumcu çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.

KUYUMCULAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.

KUYUMCULAR HAFTA SONU AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

KUYUMCULAR RESMİ TATİLLERDE, BAYRAMDA AÇIK MI?

Kuyumcular Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Arefe günü ise hizmet vermeye devam ederler. Öte yandan 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kuyumcular açıktır.

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Kuyumcu Çalışma Saatleri 2024 - Hafta İçi Kuyumcular Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor, Hafta Sonu Açık Mı?
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