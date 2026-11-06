Kuyumcu çetesine Sancaktepe baskını! Yıllardır firari olan 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve yıllardır firari olarak aranan şahıslara yönelik yürüttüğü projeli çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Özellikle kuyumcuları hedef alarak yüksek miktarda ziynet eşyası ve nakit para çalan çetenin izini süren ekipler, şüphelilerin çalışma yöntemlerini deşifre etti.

KUYUMCUYA MÜŞTERİ GİBİ GİRİP VURGUN YAPIYORLARDI

Yapılan çalışmalarda çete üyelerinin alışveriş yapacak müşteri görünümüyle kuyumculara girdikleri, el çabukluğu ve karşı tarafın dikkatini dağıtma yöntemleriyle yüksek miktarda ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlendi. Şebekenin, gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından sık sık adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin adım adım sürdürdüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin son olarak bir emlakçı aracılığıyla kiraladıkları gizli adreste saklandıkları ortaya çıkarıldı. Firari şüphelilerin bu adreste yeni bir hırsızlık eylemi için hazırlık yaptıkları da belirlendi.

SANCAKTEPE'DE FİRARİ ÇETEYE BASKIN

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Sancaktepe'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Arama kararıyla gerçekleştirilen baskında, çetenin lideri olduğu belirtilen Z.Ö. (anne), saha elemanı D.Ö. (kızı) ve gözcü/güvenlik elemanı S.S.D. (torunu) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin firari oldukları süre boyunca haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi. Çete lideri Z.Ö.'nün 6 yıl 6 ay, kızı D.Ö.'nün 6 ay 1 gün, torunu S.S.D.'nin ise 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN KİMLİK BİLE ÇIKARMAMIŞLAR

Operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri ise şüphelilerin yakalanmamak için başvurduğu yöntemler oldu. Çete lideri Z.Ö. ile D.Ö.'nün uzun yıllar boyunca yeni kimlik kartı çıkarmadıkları ve sürekli adres değiştirerek güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. 2013 yılından bu yana aranan çete lideri Z.Ö. ile 2015'ten beri firari olan kızı D.Ö.'nün yanı sıra 2023 yılından bu yana aranan S.S.D. de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.