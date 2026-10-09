Kuyumcuyu soymak için duvarı kırmıştı! Hayatını kaybeden şüphelinin internet aramaları şok etti





"ŞEYTAN BİLE AKIL EDEMEZ"



Şüphelilerin terzi dükkanının duvarını delerek kuyumcuya ulaşmaya çalışmasına tepki gösteren İmsiyatoğlu, polis ekiplerinin olayın aydınlatılması için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. İmsiyatoğlu, "Vallahi şeytan bile kılını kıpırdatmaya gelmez. Demek ki arkadaşlar şeytandan daha kötü niyetli insanlarmış. Emniyet güçlerini gerçekten takdir ediyorum. Bizim dükkana da 5-6 gün boyunca geldiler. Kamera kayıtlarını incelediler, bütün çarşıyı araştırdılar. Olayın üzerine çok düştüler. Bu bizi mutlu etti ve içimize su serpti. Çünkü hepimizin burada emeği var. Alın terimizi iş yerimize sermaye olarak koymuşuz, evimizi buradan geçindiriyoruz. Emniyetin bu kadar ilgilenmesi bizi mutlu etti ve kendimizi güvende hissettirdi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör