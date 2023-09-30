Kuyumcu vurgununda flash gelişme! "Cenazem var" yazısı asıp sırra kadem basmıştı

İstanbul Bahçelievler'de uzun süredir kuyumculuk yapan Mustafa A, iddiaya göre kar vaadiyle yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerinden para ve altın aldı. Geçtiğimiz hafta "cenazem var" diyerek kapattığı dükkanı ise bir daha açmadı. Para verdikleri M.A'ya ulaşamadıklarını ve dolandırıldıklarını ileri süren vatandaşlar, kuyumcunun önünde toplandı. Verdikleri paraların ortadan kaybolduğunu iddia eden onlarca vatandaş kuyumcu sahibi Mustafa A.'dan şikayetçi oldu.

Kuyumcu sahibi Mustafa A. ise, yaptığı yazılı açıklamada, işyeri sahibi Mehmet İ.'nin kendisini de dolandırdığını ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu kuyumcu sahibi Mustafa A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da, Rusya'ya kaçtığı iddia edilen Mehmet E. de Mersin'de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli Mustafa A., Eray A., Salih T. ve Mehmet İ. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak metris cezaevine gönderildi. Dolandırılan vatandaşların sayısının ise 121 olduğu tespit edildi.