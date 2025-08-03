Kuyumcudan 400 milyonluk vurgun

İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi'nde 25 yıldır kuyumculuk yapan esnaf Hakan G. 31 Temmuz'da iş yerindeki tüm altınları aldıktan sonra kepenkleri kapatarak ortadan kayboldu. Bir sonraki gün kuyumcu dükkânının önüne gelen müşteriler, kuyumcu Hakan G.'ye ulaşamayınca polise başvurdu. Müşterilerini milyonlarca lira dolandıran kuyumcu, kimine ayarı farklı altın, kimine de sahte altın sattı. Polis her yerde şüpheli kuyumcuyu ararken geride kalan mağdurlar ise altınlarını istiyor.

SAHTE ÜRÜN DE SATMIŞ

Mağdur Semra Mutlu, "25 yıldır burada kuyumcuydu, güveniyorduk. En son 4 ay önce bir zincir almak istedim 130 bin liraya. Bugün, yarın, sabah, akşam diyerek 4 ay boyunca erteledi. 2 gün oldu, kaçmış gitmiş. Daha önce de altın aldık onlar da sahte mi, değil mi bilmiyoruz. Bulgaristan'a kaçtığı söyleniyor. Burada birçok kişi mağduruz. Bir tane zincir verdi bana, 'Bunu tak şimdilik.' dedi. İnsanların tavsiyesi üzerine gidip başka bir kuyumcuda baktırdım, sahteymiş. Suya batırılmış. Kuyumcuda sordum ben, 130 bin lira dediler.

Çok mağduruz." dedi. Bir diğer mağdur Adem Kara ise "Yıllardır alışveriş yapıyorduk. Annem bileziklerini verdiğinde 20 gün boyunca annemi oyalamış. Bir gün önceannem, altınlarının nerede olduğunu soruyor. O da anneme cevap olarak dükkânın alev aldığını, neredeyse binanın yanacağını söylemiş. Sonra da annemi oyalayıp göndermiş. Ertesi gün tekrar geldiğimizde dükkân kapalıydı. Mahalleden duyuyoruz gittiğini. 400 milyon lira kadar bir vurgun yaptığı söyleniyor." diye konuştu. Mahalle sakini Yılmaz Karafırtınalar, "Özel araçlara binip gösteriş yaparak insanları kandırdı. İnsanların parasını alıp kaçmış. 2-3 günden beri yok. Kime soruyorsan mağdur olmuş, neredesin mahallinin tamamı ve mahalle dışındaki birçok insanı mağdur etmiş. Yurt dışına kaçtığını söylüyorlar. İnsanlar bekliyor, arayış içerisindeler. Kepenkleri kendisi kapatıp gitmiş." dedi. Hakan G. hakkında eşi E.G.'nin de kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi..

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Küçükçekmece'de 25 yıldır kuyumculuk yapan Hakan G. iddiaya göre, 31 Temmuz'da iş yerindeki bütün altınları aldıktan sonra kepenkleri kapatarak ortadan kayboldu.