Kuyumcuyu soydu, havalimanında yakalandı

Olay, 4 Kasım 2026 tarihinde Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Gece saat 00.10 sıralarında iş yerine gelen şüpheli, kuyumcunun kepenk sistemini kumandayla açtı. Ardından işletmenin cam kapısını kırarak içeri giren hırsız, vitrindeki ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtı. İşletmede yapılan incelemede 200 adet altın olmayan demo yüzüğün yanı sıra 3 altın küpe ve 3 altın bilekliğin çalındığı belirlendi. Hırsızlık nedeniyle kuyumcunun yaklaşık 150 bin lira zarara uğradığı tespit edildi.

KAÇIŞ PLANI HAVALİMANINDA BOZULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saha çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığın faili olduğu belirlenen Moldova uyruklu N.M.'nin kimliği tespit edildi. Şüphelinin 7 Ekim 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edilen 32 yaşındaki şüpheli, 5 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.M., hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.