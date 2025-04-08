Kuzenler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle silahlı kavga! 1’i polis, 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri mahallesinde, dün kıraathanede teyze çocukları aradında önce tartışma ardından kavga çıktı. Kıraathanedekilerin araya girmesiyle taraflar olay büyümeden ayrıldı. Ancak, kuzenler arasındaki kavga bu akşam yeniden yaşandı. Kız kaçırma nedeniyle başlayan tartışma bu kez silahlı kavga ve ardından kent merkezinde çatışmaya dönüştü. Otomatik silah, pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışma nedeniyle bölgeye çok sayıda zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Polis, olaya müdahale ederken, mahalleye sağlık ekipleri çağrıldı. Kavgada yaralanan 1'i polis 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mahallede geniş çapta önlem alan polis, hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alırken, acil servisteki müdahalenin ardından yaralılar tedavi altına alındı.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılardan, 3'ünün hayatı tehlikesi olduğu belirtildi. Polisin çalışmalarını sürdüğü silahlı kavgaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, çok sayıda kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede boş mermi kovanlarını delil olarak topladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır'daki kavgayla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Kayapınar Huzurevleri Mahallesi 14. Sokak üzerinde iki gurup arasında silahlı kavga olayı meydana gelmiştir. Olaya müdahale etmek için gelen emniyet ekibinde görevli bir polis memuru müdahale sırasında tarafların ateş etmesi sonucu sol koltuk altından ateşli silahla yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiştir. Polis memurunun tedavisine devam edilmektedir. İlk bilgilerden tarafların arasında geçmişten gelen bir husumetin olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili adli işlemler devam etmektedir."