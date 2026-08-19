Kuzenlerin gezisi faciayla sonuçlandı! 3 ölü

Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi Aratdağı mevkiinde dün gece meydana gelen olayda, Salih Akgöz yönetimindeki 27 BDN 030 plakalı otomobil, Birecik istikametinden Şanlıurfa yönüne doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen Mehmet Korkmaz yönetimindeki 27 AVK 81 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 araçta da ağır hasar meydana gelirken, kazada 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobillerde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Yasin Korkmaz ile 19 yaşındaki Hüseyin Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler Mehmet Korkmaz ve Salih Akgöz ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Mehmet Korkmaz ağır yaralandı.

Yaralılar, Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü olan Mehmet Korkmaz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Mehmet Korkmaz ise durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Korkmaz'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖLEN 3 KİŞİNİN KUZEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Yasin Korkmaz, Hüseyin Korkmaz ve Mehmet Korkmaz'ın kuzen oldukları öğrenildi. 3 kuzenin Şanlıurfa'daki gezilerinin ardından memleketleri olan Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden Mehmet Korkmaz'ın aynı zamanda Almaşar Mahalle Muhtarı Sami Korkmaz'ın oğlu olduğu belirtildi. Cenazeleri, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Korkmaz

Kazaya karışan ve çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobiller ise jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. 3 kuzen bugün Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde toprağa verilecek. Öte yandan jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin Korkmaz

Yasin Korkmaz