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Giriş Tarihi: 09.10.2026

Kuzenlerin kozalak kavgasında kan döküldü

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kuzenlerin kozalak kavgasında kan döküldü
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AYDIN'IN Nazilli ilçesi Kaşıkçılar Mahallesi'nde önceki akşam eski muhtar İsmail Kılıç'ın (57) tarlasında bulunan kestane ağacındaki kozalakların kuzeni N.A.'nın tarlasına düşmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kılıç'ın tabanca çıkarması üzerine, N.A. evinden aldığı tüfekle ateş ederek kuzenini sırtından vurdu. Silah seslerini duyan N.A.'nın oğlunun ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kılıç yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, şüpheli N.A.'yı saklandığı ormanda gözaltına aldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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