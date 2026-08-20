Kuzenlerin ölüm yolculuğu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi Aratdağı mevkiinde önceki akşam Salih Akgöz yönetimindeki otomobil, Birecik istikametinden Şanlıurfa yönüne doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen Mehmet Korkmaz (18) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 araçta da ağır hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Yasin Korkmaz ile Hüseyin Korkmaz olay yerinde, sürücü Mehmet Korkmaz ise hastanede öldü. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ KİRALAMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden Yasin, Hüseyin ve Mehmet Korkmaz'ın kuzen oldukları öğrenildi. 3 kuzenin araç kiralayıp Şanlıurfa'ya gezmeye gittikleri, gezinin ardından Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Korkmaz'ın aynı zamanda Almaşar Mahalle Muhtarı Sami Korkmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi. Kuzenler Birecik ilçesinde toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör