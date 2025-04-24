Kuzey Irak şehidine veda! Şehit olan Uzman Onbaşı Berat Mecit Day memleketinde toprağa verildi

Bekar olan ve 8 aydır görevde olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, İskenderpaşa Cami'nde düzenlenen askeri tören ve öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesi Barışlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.