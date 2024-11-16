Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayramı Antalya’da coşku ile kutlandı

Türkan Şoray Kültür Merkezinde KKTC Antalya Başkonsolosu Konsolos Aslı Erkmen ev sahipliğinde gerçekleştirilen Resepsiyona Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Isparta Valisi Abdullah Erin, Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Hudut Kapıları Mülki İdare Amiri Dr. Suat Seyitoğlu, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay Sabrı Akın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muharip gaziler ve şehit yakınları katıldı.

KIRK BİR KERE MAŞALLAH

Büyük Cumhurbaşkanı, büyük mücahit TMT'nin kurucusu merhum Rauf Denktaş'ın Türk Kıbrıs davasının gerçek yılmaz savunucusu olduğuna vurgu yapan Vali Şahin "Keşke sağ olsaydı da bunları görseydi. TMT'nin o kahraman evlatları TMT'nin o mücahitlerine ne kadar şükran borçluyuz anlatamam. Onlar öyle büyük insanlardı ki imkansızı başararak direndiler ve mutlak yıkımdan ve mutlak soykırımdan Türk askeri gelene kadar Kıbrıs Türk'ünü korudular. Onların kanları üzerinde, onların direnişi üzerinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükselmiştir. Türk devlet geleneğinin en son halkalarından, en şanlı halkalarından biri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kırk bir yıldır yaşıyor. Bundan sonra daha nice yıllar yaşayacak. Kırk bir kere maşallah" dedi.

KIBRIS DAVASI TÜRK MİLLETİNİN DAVASIDIR

Kıbrıs davasının sadece Kıbrıs Türklerinin davası değil, büyük Türk milletinin davası olduğunu ifade eden Vali Şahin bizler de Antalya'da bu büyük davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı aynı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olduğu gibi coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu salonu dolduran siz kıymetli misafirlerle beraber haykırıyoruz. Kıbrıs Türk'ü, ilelebet adada kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti payidar oldukça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de payidar kalacaktır. Ne mutlu Türküm diyene!" ifadelerini kullandı.

TÜRK HALKININ İFTİHAR GÜNÜDÜR

Kıbrıs Türküne huzur barış, güvenlik ve özgürlük ortamı içinde yaşama imkanı veren barış harekatının gerçekleşmesinde emeği olan herkese şükranlarını sunan Konsolos Aslı Erkmen ise "15 Kasım Kıbrıs Türk halkı olarak günümüze kadar olan dönemde lider olarak benimsediğimiz ilkeleri ve devrimlerini adada tereddütsüz olarak uyguladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anma günüdür. Kıbrıs Türk'ünü haklı davasında Asla yalnız bırakmayan, dün olduğu gibi bugün de her alanda sağladığı destekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaşmasında emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hükümetlerine teşekkürlerimizi sunma günüdür Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kırk birinci yıl dönümü, Kıbrıs Türk'ünün olduğu kadar kederde, tasada, kıvançta ayrılmaz bir parçası olmakla gurur duyduğumuz seksen beş milyon kardeşimizin ve büyük Türk ulusunun da iftihar günüdür" dedi. Protokol konuşmalarının ardından Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Bölüğü müzik dinletisi gerçekleştirdi ve protokol üyeleri birlikte resepsiyon pastası kesti.